Украина напомнила Израилю о поддержке в войне с Ираном на фоне скандала с зерном
МИД Украины призвал Израиль прекратить прием судов с украденным зерном. Киев напомнил о своей солидарности в противодействии иранским угрозам.
Украина обратила внимание Израиля на противоречие между поддержкой безопасности израильского государства и одновременным допуском импорта украденного украинского зерна. Об этом сказал спикер МИД Георгий Тихий на онлайн-брифинге, передает УНН.
Пока Украина поддерживает Израиль в вопросах безопасности и решений по противодействию террористическим угрозам, в частности тем, которые исходят от Ирана, Израиль фактически допускает импорт украденного украинского зерна из российской федерации
В связи с этим Киев повторно призвал израильскую сторону немедленно прекратить такие поставки и сделать невозможной разгрузку подобных грузов в своих портах.
