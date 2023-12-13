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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина может ввести налог на сверхприбыль во время войны

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 02:40  •  4753 просмотра

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Как указано в документы, чтобы устранить негативное влияние на поведение налогоплательщиков и повысить стабильность частного сектора, будут обсуждены принципы налогообложения сверхприбылей компаний

В военное время власти обязуются обеспечить поступления в бюджет. Поэтому, если возникнет дополнительное давление расходов одним из источников доходов госбюджета могут стать налоги со сверхприбылей предприятий. Об этом говорится в меморандуме о финансовой и экономической политике, обнародованного на сайте МВФ, передает УНН.

"Чтобы устранить негативное влияние на поведение налогоплательщиков и повысить стабильность частного сектора, будут обсуждены принципы налогообложения сверхприбылей компаний, включая указания относительно чрезвычайных обстоятельств, при которых такие налоги могут применяться", - говорится в документе.

Детали

Как отмечается в меморандуме, в качестве отправной точки для бюджета на 2024 год власти ввели единовременное повышение налога на прибыль банков с 18 до 50 процентов в 2023 году. Затем налог будет составлять 25% в последующие годы.

Далее, чтобы помочь создать буферы, Минфин должен создать рабочую группу до конца февраля 2024 года, которая сформулирует предложение с пакетом краткосрочных налоговых и неналоговых мер, которые дадут дополнительные поступления по крайней мере на 0,5 процентов ВВП. Эти меры могут быть активированы в 2024 году, если возникнет дополнительное давление расходов.

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

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Ukraine may introduce a tax on excess profits during the war
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Украина может ввести налог на сверхприбыль во время войны

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