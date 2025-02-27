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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина может потерять до 4 млрд евро ежегодно, если ЕС не продлит преференциальную торговлю

Украина может потерять до 4 млрд евро ежегодно, если ЕС не продлит преференциальную торговлю

Киев  •  УНН

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ЕС может не продлить торговые преференции для Украины после 6 июня 2025 года. Это может привести к ежегодным потерям украинской экономики в размере 3,5-4 млрд евро и возвращению к старой системе квот и пошлин.

Украинская экономика может потерять от 3,5 до 4 млрд евро ежегодно, если ЕС не продлит действие торговых преференций для Украины, срок которых истекает 6 июня 2025 года. Об этом шла речь на совместных слушаниях комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития и комитета по вопросам аграрной и земельной политики, посвященных стратегии углубления торгово-экономических отношений Украины и ЕС.

На слушаниях презентовали исследование «Стратегические ориентиры углубления торгово-экономических отношений Украины со странами Европейского Союза», проведенное по заказу Федерации работодателей Украины при поддержке Министерства иностранных дел Дании.

С 2014 года, с тех пор как Украина подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом, доля ЕС во внешнеторговом обороте нашего государства постоянно выросла - с 30% в 2013 году до 56% в 2023 году. А экспорт товаров в ЕС в 2023 году достиг $23,4 млрд, что составляет 64,6% общего экспорта товаров Украины. Эти показатели свидетельствуют о переориентации украинской экономики с рынков СНГ на европейские.

Участники слушаний подчеркнули критическую важность продления режима free-trade, предоставленного Украине во время полномасштабной войны. Этот режим ежегодно пролонгировался, но в этом году истекает 6 июня, и существует серьезный риск, что он не будет продлен. В таком случае Украина вернется к старой конфигурации торговых взаимоотношений с ЕС - обычной зоне свободной торговли с квотами и пошлинами.

Возвращение к прежним квотам повлечет серьезные потери для украинской экономики. Особую обеспокоенность вызывает ситуация с квотами на товары, в отношении которых в июне 2024 года были введены защитные механизмы в рамках автономных торговых мер (АТЗ). Это, в частности, мясо птицы, яйца, сахар, овес, кукуруза, крупы и мед. Эти ограничения были введены ЕС в ответ на рост напряжения среди фермерских сообществ в странах Центральной Европы.

Заместитель исполнительного директора компании МХП Юрий Мельник подчеркнул важность прозрачного взаимодействия с европейскими партнерами.

«Мы, как бизнес, исповедуем принципы прозрачности, честности, - подчеркнул Юрий Мельник, - В последнее время мы наладили сотрудничество с дипломатическим корпусом - встречи с дипломатами, поездки вместе с ними на наши производственные мощности, чтобы подтвердить утверждение, что в Украине придерживаются технологических требований и применяют технологии, соответствующие европейским стандартам».

Как отметил председатель Комитета Рады по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду, «агропродовольственная продукция в 2024 году составляет 60% от всего экспорта. Несмотря на незначительное снижение по сравнению с 2023 годом, где у нас был рекорд 62% от общего экспорта».

«Украина сможет увеличить добавленную стоимость агропродукции и конкурировать на европейском и мировом рынке. Эксперты видят три варианта развития событий. Первый вариант для нас самый выгодный - это продолжение действия льгот. Второе - это возвращение к условиям 2021 года, но это совсем не вписывается в принципы, в канву бизнеса, который сегодня работает. И это также даст убытки нашим украинским производителям в размере $3 миллиарда. И новый формат сотрудничества - это поиск фактически компромиссных решений для обеспечения стабильного доступа украинской продукции в ЕС», - подчеркнул Александр Гайду.

Особенно острым также является вопрос введения Евросоюзом с 2026 года платы за углеродные выбросы в рамках механизма углеродной корректировки импорта (CBAM), подчеркнули в исследовании. Продукция, подпадающая под CBAM, занимает важное место в украинской экономике, производстве и экспорте. Ее значение особенно возросло после полномасштабного вторжения, когда ЕС стал доминантным торговым партнером Украины.

В 2023 году украинский экспорт CBAM-продукции в ЕС составил $3,6 млрд, что составило 15,4% товарного экспорта в страны ЕС и 9,9% всего экспорта товаров из Украины в другие страны мира. В импорте в ЕС продукции, которая регулируется CBAM, на Украину приходится 2,6% поставок.

Авторы исследования отмечают, что во избежание взаимных негативных последствий для экономик Украины и ЕС в течение первых пяти лет целесообразным видится режим, который не будет обязывать импортеров из ЕС покупать CBAM-сертификаты при ввозе соответствующей продукции из Украины.

Согласно экономическому моделированию, эффективная интеграция Украины в европейскую экономику может принести значительные результаты, отмечают авторы исследования. В частности, позволит за 10 лет удвоить ВВП Украины и в корне изменить структуру производства и внешней торговли. Инвестиции в размере $90 млрд в строительство 570 заводов в Украине обеспечат рост выпуска товаров и услуг на 152,8%, в том числе продукции перерабатывающей промышленности - на 168,9%. Благодаря чему доля перерабатывающей промышленности в ВВП страны вырастет с 7,6% до 20,4%. В целом может быть создано около 815 тысяч новых рабочих мест.

На слушаниях отметили, что продолжение либерализованной торговли с Украиной принесет ЕС значительные стратегические выгоды. Для Украины это путь к восстановлению и модернизации экономики, для ЕС - возможность укрепить свои позиции на международной арене через партнерство со страной, имеющей мощный сырьевой, производственный и человеческий потенциал.

Гендиректор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев отметил, что наработанный в исследовании вариант углубления торговых отношений учитывает интересы европейского бизнеса и ЕС в целом. «Мы очень хотим донести до европейских партнеров, что украинский бизнес не является угрозой для европейского рынка и их производителей. Мы не только можем стать надежными партнерами, но и быть очень выгодными партнерами с точки зрения интеграции производства, совместной кооперации и совместных взаимовыгодных интеграций», - отметил он.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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