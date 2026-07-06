Украина меняет ситуацию на поле боя, но нуждается в дальнейшей поддержке союзников - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина меняет динамику боевых действий благодаря мужеству и изобретательности своих военных, однако для продолжения этого ей необходима дальнейшая поддержка союзников, прежде всего в сфере противовоздушной обороны. Об этом он заявил перед началом саммита НАТО, сообщает The Guardian, передает УНН.

Рютте подчеркнул, что страны Альянса объявят о заключении новых контрактов на десятки миллиардов долларов для укрепления оборонной промышленности и усиления сдерживания.

Мы инвестируем в собственную безопасность, обеспечивая себя всем необходимым для защиты наших обществ сегодня и завтра. Угрозы, с которыми мы сталкиваемся, реальны, в том числе со стороны России, которая продолжает войну против Украины

По его словам, украинские Силы обороны уже меняют ситуацию на фронте.

Украина меняет динамику на поле боя. Это заслуга мужества, преданности и изобретательности ее вооруженных сил. Но они нуждаются в нашей постоянной поддержке, особенно когда речь идет о противовоздушной обороне