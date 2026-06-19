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Украина, команда Трампа и Россия возобновили неформальные контакты, обсуждается двухэтапное прекращение огня - The Economist

Киев • УНН

 • 1576 просмотра

После саммита G7 возобновились неформальные переговоры Украины, команды Трампа и России. Обсуждается двухэтапное прекращение огня с буферной зоной вдоль линии фронта.

Украина, команда Трампа и Россия возобновили неформальные контакты, обсуждается двухэтапное прекращение огня - The Economist

Неформальные контакты с россией, между Украиной и командой президента США Дональда Трампа по поводу возможного прекращения войны возобновились. Среди вариантов, которые обсуждаются, – двухэтапное прекращение огня с введением буферной зоны вдоль линии фронта. Об этом сообщает The Economist, пишет УНН.

Детали

По данным издания, после саммита G7 во французском Эвиане появились признаки того, что дипломатический процесс по войне в Украине может получить новый импульс.

"The Economist понимает, что неформальные переговоры с россией возобновились, а между Украиной и командой Трампа происходят ежедневные контакты", – говорится в материале.

По информации источников издания, "одна из идей, которая обсуждается, — это прекращение огня в два этапа".

Первый этап, по данным издания, предусматривает "ограничение боевых действий зоной 50-70 км по обе стороны линии фронта".

После этого стороны могут перейти ко второму этапу – "более широкому соглашению".

Издание отмечает, что сейчас в Вашингтоне постепенно усиливаются два тезиса, которые активно продвигает украинская сторона: россии нельзя доверять, а Украина не проигрывает войну, а наоборот удерживает фронт и местами улучшает свои позиции.

В частности, авторы материала обращают внимание на украинский удар по нефтеперерабатывающему заводу на окраине москвы, который произошел 18 июня.

"Такие операции замечают в США", – отмечает The Economist.

Издание также считает, что завершение конфликта вокруг Ирана и возможное снижение мировых цен на нефть создают дополнительное давление на кремль, поскольку лишают россию значительных дополнительных доходов от экспорта энергоносителей.

В то же время журналисты подчеркивают, что говорить о быстром завершении войны пока преждевременно.

По словам высокопоставленного украинского чиновника, которого цитирует издание, россия вряд ли пойдет на серьезные шаги до октября. Другой сценарий заключается в том, что кремль будет затягивать время до следующей весны, надеясь с помощью зимней кампании ударов по украинской энергетической инфраструктуре заставить Киев пойти на уступки.

The Economist также подчеркивает, что все возможные договоренности пока остаются предметом неофициальных консультаций, и ни одна из сторон публично не подтверждала существование конкретного плана по буферной зоне или двухэтапному перемирию.

Фото разрушенного собора и дипломатия Макрона помогли склонить Трампа на сторону Украины – Politico18.06.26, 23:38 • 19542 просмотра

Андрей Тимощенков

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