Украина, команда Трампа и Россия возобновили неформальные контакты, обсуждается двухэтапное прекращение огня - The Economist

Неформальные контакты с россией, между Украиной и командой президента США Дональда Трампа по поводу возможного прекращения войны возобновились. Среди вариантов, которые обсуждаются, – двухэтапное прекращение огня с введением буферной зоны вдоль линии фронта. Об этом сообщает The Economist, пишет УНН.

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По данным издания, после саммита G7 во французском Эвиане появились признаки того, что дипломатический процесс по войне в Украине может получить новый импульс.

"The Economist понимает, что неформальные переговоры с россией возобновились, а между Украиной и командой Трампа происходят ежедневные контакты", – говорится в материале.

По информации источников издания, "одна из идей, которая обсуждается, — это прекращение огня в два этапа".

Первый этап, по данным издания, предусматривает "ограничение боевых действий зоной 50-70 км по обе стороны линии фронта".

После этого стороны могут перейти ко второму этапу – "более широкому соглашению".

Издание отмечает, что сейчас в Вашингтоне постепенно усиливаются два тезиса, которые активно продвигает украинская сторона: россии нельзя доверять, а Украина не проигрывает войну, а наоборот удерживает фронт и местами улучшает свои позиции.

В частности, авторы материала обращают внимание на украинский удар по нефтеперерабатывающему заводу на окраине москвы, который произошел 18 июня.

"Такие операции замечают в США", – отмечает The Economist.

Издание также считает, что завершение конфликта вокруг Ирана и возможное снижение мировых цен на нефть создают дополнительное давление на кремль, поскольку лишают россию значительных дополнительных доходов от экспорта энергоносителей.

В то же время журналисты подчеркивают, что говорить о быстром завершении войны пока преждевременно.

По словам высокопоставленного украинского чиновника, которого цитирует издание, россия вряд ли пойдет на серьезные шаги до октября. Другой сценарий заключается в том, что кремль будет затягивать время до следующей весны, надеясь с помощью зимней кампании ударов по украинской энергетической инфраструктуре заставить Киев пойти на уступки.

The Economist также подчеркивает, что все возможные договоренности пока остаются предметом неофициальных консультаций, и ни одна из сторон публично не подтверждала существование конкретного плана по буферной зоне или двухэтапному перемирию.

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