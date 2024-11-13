Украина хотела бы договориться с Британией об обучении 5-7 тыс. студентов в год - Залужный

Украина хотела бы договориться с Великобританией об обучении 5-7 тыс. украинских студентов в год для того, чтобы в будущем страна имела совершенно других чиновников. Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный во время «Ежегодного Общего Собрания Ассоциации 2024», передает УНН.

Залужный отметил, что Украине почти удалось заверить британский истеблишмент в том, что наиболее гарантированное их капиталовложение, гарантированное сохранение их инвестиций - это украинское образование, это подготовка украинских будущих министров, премьер-министров, губернаторов и даже будущего президента.

«Мы ведем речь о том, что мы очень хотим, чтобы в Британии ежегодно обучалось хотя бы не менее 5-7 тысяч студентов для того, чтобы через 20 лет у нас были совершенно другие чиновники, совершенно другое отношение к выполнению законов и другое отношение к бизнесу», - сказал Залужный.

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