Украина хотела бы договориться с Британией об обучении 5-7 тыс. студентов в год - Залужный
Киев • УНН
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сообщил о планах обучения 5-7 тысяч украинских студентов ежегодно. Цель - подготовить новое поколение государственных служащих с другим отношением к законам и бизнесу.
Украина хотела бы договориться с Великобританией об обучении 5-7 тыс. украинских студентов в год для того, чтобы в будущем страна имела совершенно других чиновников. Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный во время «Ежегодного Общего Собрания Ассоциации 2024», передает УНН.
Залужный отметил, что Украине почти удалось заверить британский истеблишмент в том, что наиболее гарантированное их капиталовложение, гарантированное сохранение их инвестиций - это украинское образование, это подготовка украинских будущих министров, премьер-министров, губернаторов и даже будущего президента.
«Мы ведем речь о том, что мы очень хотим, чтобы в Британии ежегодно обучалось хотя бы не менее 5-7 тысяч студентов для того, чтобы через 20 лет у нас были совершенно другие чиновники, совершенно другое отношение к выполнению законов и другое отношение к бизнесу», - сказал Залужный.
В Британии завершила обучение третья группа украинских пилотов23 окт. 2024, 00:23 • 121319 просмотров