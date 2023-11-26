Украина имеет достаточные запасы газа для прохождения отопительного сезона - Минэнерго

В Министерстве энергетики уверяют, что Украине хватит газа для прохождения отопительного сезона. Как сообщила каналу "Мы - Украина" заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук, сейчас газа в хранилищах даже больше чем было запланировано накопить до начала отопительного сезона, сообщает УНН.

Запасы на 1,3 млрд превышают прогнозируемые.

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"У нас было запланировано, что к началу отопительного сезона у нас будет 14,7 млрд кубометров газа в хранилищах. К отопительному сезону у нас было уже почти 16. Это хороший знак. Кроме того, почти 3 млрд метров кубических - это газ, который хранят нерезиденты (наши партнеры хранят газ у нас)", - рассказала заместитель министра.