Украина и США усилят сотрудничество в сфере военной медицины и подготовки военнослужащих - Минобороны

Заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова обсудила усиление сотрудничества Украины и США в военной сфере с американским генерал-лейтенантом Мэри Крюгер Изагирре и бригадным генералом армии США Эндрю Лендерсом. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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В частности, по словам заместителя министра обороны Украины, речь идет о проведении совместных учений и исследований.

Договорились развивать евроатлантическое взаимодействие в сфере военной медицины и подготовки военнослужащих. Во время чрезвычайно продуктивной встречи поднимались вопросы проведения совместных учений и исследований, а также обмена опытом с американскими врачами по актуальным направлениям военной медицины - рассказала Наталья Калмыкова

Отмечается, что стороны уделили внимание подготовке тренеров для инструкторов по тактической медицине с целью запуска учебной программы CLS (курс бойца-спасателя) в Вооруженных силах Украины.

Также обсуждалась возможность открытия курсов ATLS (расширенная поддержка жизни при травме) для военных врачей батальонного уровня и медицинских рот.

Кроме того, на встрече были рассмотрены вопросы продолжения курсов для военных хирургических команд ASSET и разработка совместного плана действий по борьбе с внутрибольничными инфекциями и антибиотикорезистентностью.

Впереди очень много важных и масштабных проектов. Эти договоренности будут способствовать усилению сотрудничества между Украиной и США в сфере военной медицины, повышению квалификации украинских военных медиков и улучшению медицинского обеспечения Вооруженных сил Украины - заключает заместитель министра обороны США.

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