Украина и США могут усилить стратегическое партнерство благодаря опыту современной войны - Хмара
Киев • УНН
Временно исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара заявил о расчете на дальнейшее стратегическое партнерство с США. Он подчеркнул сочетание американских технологий и украинского боевого опыта.
Временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара заявил, что рассчитывает на дальнейшее развитие стратегического партнерства с Соединенными Штатами. Об этом он сказал в интервью американской блогерше Лори Лумер, передает УНН.
Детали
По словам Хмары, США имеют самые мощные Вооруженные силы в мире, тогда как Украина получила беспрецедентный практический опыт ведения современной войны.
Он также подчеркнул, что будущие войны будут определяться скоростью внедрения новых технологий, использованием искусственного интеллекта, инновациями на поле боя и способностью максимально сохранять жизнь военных.
Как отметил Хмара, именно сочетание американских технологических возможностей и украинского боевого опыта может стать основой дальнейшего развития оборонного партнерства между двумя странами.
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