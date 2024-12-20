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Украина и рф обменялись рождественскими посылками и письмами для военнопленных

Украина и рф обменялись рождественскими посылками и письмами для военнопленных

Киев  •  УНН

 • 6393 просмотра

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На территории беларуси передали 1500 рождественских посылок для российских и украинских военнопленных. Также были переданы письма от родных и обсуждены списки пленных и пропавших без вести.

На территории беларуси было передано 1500 рождественских посылок для российских и украинских военнопленных, а также письма от их родных и близких. Об этом сообщила омбудсмен рф Татьяна Москалькова, передает УНН.

"1500 рождественских посылок для российских и украинских военнопленных, а также письма от их родных и близких передали уполномоченные по правам человека россии и Украины в рамках совместной гуманитарной акции на территории беларуси", - сообщила Москалькова.

Лубинец: из-за неэффективности МККК нужны новые механизмы учета пленных в рф5 дек. 2024, 13:35 • 43108 просмотров

Кроме того, по ее словам, во время встречи с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека "обсудили переданные списки военнопленных и без вести пропавших, а также дальнейшее гуманитарное взаимодействие по оказанию помощи гражданским лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей, взаимному посещению пленных".

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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