Лубинец: из-за неэффективности МККК нужны новые механизмы учета пленных в рф
Киев • УНН
Омбудсмен заявил о неэффективности работы Международного Комитета Красного Креста по учету военнопленных в РФ. Поэтому Украина ищет дополнительные механизмы верификации данных о пленных.
Неэффективная работа Международного Комитета Красного Креста не дает Украине полной информации о реальном количестве военнопленных в рф, поэтому нужен хотя бы какой-то дополнительный механизм верификации данных.
Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец во время брифинга, передает УНН.
Единственный официальный механизм подтверждения российского плена-это Международный Комитет Красного Креста. Все мы понимаем, как они работают. Именно из-за неэффективности МККК у нас появляются предположения. Если бы они, на мой взгляд, эффективно работали, то мы бы четко знали, что в российском плену есть такое-вот количество военнопленных, а остальные-пропавшие без вести
По его словам, именно из-за некачественной работы МККК мы не можем подтвердить всех украинцев в российском плену. Возможно, лишь предполагать, что из числа тех кого нам удалось официально подтвердить есть часть, которая остается в плену без офисного подтверждения.
Что касается механизмов сотрудничества с семьями чьи родные имеют статус официально без вести пропавших, то мы движемся 2 путями. Нам нужно хотя бы какой-то дополнительный механизм верификации данных из рф
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в Едином реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах числится более 53 тыс. человек.