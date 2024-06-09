Украина готовит новые договоренности с Германией относительно дополнительных шагов помощи – Зеленский

Украина работает над подготовкой новых договоренностей с европейскими партнерами, в частности с ФРГ относительно дополнительных шагов помощи. Кроме того, происходит подробная подготовка двустороннего соглашения о безопасности с США. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в обращении 9 июня, передает УНН.

Готовим для Украины новые договоренности с европейскими партнерами, в частности с Германией относительно дополнительных шагов поддержки - сообщил Зеленский.

Также Президент рассказал, что на днях Украина подробно занимается подготовкой двустороннего соглашения по безопасности между нашим государством и Соединенными Штатами. "Делаем все, чтобы лидерство Америки чувствовалось", - указал Зеленский.

Уже почти готовы новые соглашения по безопасности для Украины-Зеленский