Уже почти готовы новые соглашения по безопасности для Украины-Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что уже почти готовы новые соглашения по безопасности для Украины. Об этом он сказал в субботу, 8 июня, в вечернем обращении, передает УНН.

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Уже почти подготовлены и новые соглашения по безопасности для Украины. Сейчас эти месяцы-время для стратегических решений. Май расширил наши возможности на поле боя, в частности в дальнобойности. Июнь должен дать усиление нашей дипломатии и стратегическим перспективам – всему тому, что может приблизить Справедливый мир и дать больше силы нашему украинскому обществу. И это будет. заявил президент.

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