Уже майже готові нові безпекові угоди для України – Зеленський
Київ • УНН
Нові угоди з безпеки для України майже готові, йдеться у вечірньому зверненні президента Володимира Зеленського 8 червня, в якому говорилося, що Червень повинен зміцнити дипломатію України і стратегічні перспективи на шляху до справедливого миру.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що вже майже готові нові безпекові угоди для України. Про це він сказав у суботу, 8 червня, у вечірньому зверненні, передає УНН.
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Вже майже підготовлені й нові безпекові угоди для України. Зараз ці місяці – час для стратегічних рішень. Травень розширив наші можливості на полі бою, зокрема в далекобійності. Червень має дати посилення нашій дипломатії та стратегічним перспективам – усьому тому, що може наблизити справедливий мир і дати більше сили нашому українському суспільству. І це буде.
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