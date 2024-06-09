Україна готує нові домовленості із Німеччиною щодо додаткових кроків допомоги – Зеленський
Київ • УНН
Україна готує нові угоди з Німеччиною і США про додаткову допомогу і двосторонню угоду про безпеку.
Україна працює над підготовкою нових домовленостей з європейськими партнерами, зокрема з ФРН щодо додаткових кроків допомоги. Крім того, відбувається детальна підготовка двосторонньої угоди про безпеку із США. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у звернені 9 червня, передає УНН.
Готуємо для України нові домовленості з європейськими партнерами, зокрема з Німеччиною щодо додаткових кроків підтримки
Також Президент розповів, що цими днями Україна детально займається підготовкою двосторонньої безпекової угоди між нашою державою і Сполученими Штатами. "Робимо все, щоб лідерство Америки відчувалось", - вказав Зеленський.
Уже майже готові нові безпекові угоди для України – Зеленський08.06.24, 23:56 • 21780 переглядiв