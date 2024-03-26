Украина готова к системе лицензирования экспорта агропродукции в Польшу - министр

Украина готова к системе контроля экспорта сельскохозяйственной продукции, чтобы предоставить Польше гарантию, сообщил министр аграрной политики Украины Николай Сольский, пишет УНН со ссылкой на Le Monde.

Мы готовы принять систему лицензирования экспорта для продукции, предназначенной для Польши, но только для четырех видов зерновых. Подобная система у нас уже есть с Румынией и Болгарией - подчеркнул Сольский в интервью AFP в понедельник накануне встречи в Брюсселе со своими коллегами из 27 стран ЕС.

"В среду состоится встреча украинских и польских сельскохозяйственных организаций, в которой я буду участвовать со своим польским коллегой", перед "совместным заседанием правительств (двух стран) в четверг", сказал Сольский.

По данным информационного агентства PAP, министр развития и технологий Польши Кшиштоф Гетьман заверил в понедельник, что переговоры с Украиной находятся "на очень продвинутой стадии, уже на стадии создания чувствительных продуктов" для этой системы лицензирования, прежде чем дойдут до долгожданного завершения "на этой неделе".

Сольский, как указано, более осторожен: "Я не могу предсказать, что произойдет в Варшаве на этой неделе. Я хотел бы быть оптимистом, но я должен быть реалистом".

Дополнение

С февраля польские фермеры блокируют пункты пропуска на границе с Украиной в знак протеста против "несправедливой" конкуренции из-за продуктов питания, поступающих из Украины, освобожденных от пошлин Европейским Союзом с 2022 года, указывает издание. А Варшава, как отмечается, призывает наложить ограничения на украинские зерновые, после применения к ним одностороннего эмбарго в 2023 году. Два соседа ищут выход из ситуации.