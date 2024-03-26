Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
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Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
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Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
Украина готова к системе лицензирования экспорта агропродукции в Польшу - министр
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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
Украина готова к системе лицензирования экспорта агропродукции в Польшу - министр
Украина готова принять систему лицензирования экспорта агропродукции в Польшу, чтобы решить проблемы с экспортом сельскохозяйственной продукции, переговоры между двумя странами находятся на продвинутой стадии и, как ожидается, продолжатся на этой неделе.
Кулеба обратился к западным союзникам: "Дайте нам проклятые Patriot"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить Украине системы противовоздушной обороны типа Patriot, чтобы сбивать модернизированные российские авиационные управляемые бомбы, из-за которых Украина теряет позиции на фронте.
Эрдоган в начале мая собирается в США на встречу с Байденом - СМИ
Президент Турции Эрдоган планирует посетить Вашингтон в начале мая, чтобы встретиться с президентом США Байденом для обсуждения двусторонних отношений, российско-украинской войны и ситуации в Газе.
Свириденко: Шведский бизнес хочет инвестировать в украинские высокотехнологичные сектора
Шведский бизнес заинтересован в расширении своего присутствия в Украине и сотрудничества в высокотехнологичных секторах, таких как энергетика, телекоммуникации и кибербезопасность, о чем шла речь во время встречи между украинскими и шведскими чиновниками.
В НАТО рассматривают возможность сбивания российских ракет вблизи границ Альянса - МИД Польши
НАТО рассматривает возможность сбивать российские ракеты, летящие в сторону своей территории вблизи границы с Украиной, с согласия Киева и с учетом международных последствий, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна.
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
Фонд гарантирования вкладов физических лиц открестился от заявил Светланы Рекрут о том, что банкам "Айбокс" и "Конкорд" было начислено более 7 миллиардов гривен штрафов до начала их ликвидации, отказавшись предоставить доказательства или опровергнуть это заявление.
"Роби своє": ветеран ВСУ восстанавливает разрушенные врагом города и села
Победитель конкурса бизнес-идей "Роби своє" начал производство арболитовых блоков.
"Прекратить войну с Газой": Трамп поддержал действия ЦАХАЛ против ХАМАС, но выступил за прекращение войны
Трамп поддержал военные действия Израиля против ХАМАС, но выступил за прекращение войны в Газе в связи с тяжелым гуманитарным кризисом и потерей международной поддержки.
Диверсанты фсб пытались взорвать железную дорогу на Полтавщине - СБУ
Двух диверсантов фсб задержали "на горячем" при попытке взорвать железнодорожную линию в Полтавской области, установив самодельное взрывное устройство возле пути и системы электроснабжения.
США ввели новые санкции против связанных рф финтех-компаний из-за криптоопераций для обхода санкций
США ввели новые санкции против 13 российских финтех-компаний и 2 физических лиц за якобы разработку сервисов виртуальных активов, которые используются для обхода санкций, связанных с вторжением россии в Украину.