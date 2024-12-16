Украина "будет вынуждена пойти на территориальные уступки" - президент Словакии
Киев • УНН
Петер Пеллегрини заявил, что Украина будет вынуждена пойти на территориальные уступки для достижения мира. Он призвал к немедленным переговорам между Украиной и россией.
Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил о "немедленных" переговорах между россией и Украиной, а также о "вынужденных территориальных уступках". Об этом сообщают Denník N и STVR, пишет УНН.
Когда речь идет о мире, я считаю, что нужно сохранять реализм. На сегодня, вероятно, никто в Европе среди здравомыслящих людей не верит, что удастся достичь мира без каких-то частичных территориальных потерь для Украины,
Детали
По его словам, соответствующее мнение у него основывается из-за ежедневной информации о ситуации на фронте.
Он также считает, что когда закончится война в Украине, в Словакию может попасть оружие и различные группы людей.
Пеллегрини также призвал Украину и Россию как можно быстрее начать мирные переговоры.
Напомним
В Словакии создана специальная следственная группа для проверки передачи военной техники Украине во время избирательного периода. Расследование касается действий Минобороны по передаче техники, включая С-300 и вертолеты.
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