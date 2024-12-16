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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина "будет вынуждена пойти на территориальные уступки" - президент Словакии

Украина "будет вынуждена пойти на территориальные уступки" - президент Словакии

Киев  •  УНН

 • 1842 просмотра

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Петер Пеллегрини заявил, что Украина будет вынуждена пойти на территориальные уступки для достижения мира. Он призвал к немедленным переговорам между Украиной и россией.

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил о "немедленных" переговорах между россией и Украиной, а также о "вынужденных территориальных уступках". Об этом сообщают Denník N и STVR, пишет УНН.

Когда речь идет о мире, я считаю, что нужно сохранять реализм. На сегодня, вероятно, никто в Европе среди здравомыслящих людей не верит, что удастся достичь мира без каких-то частичных территориальных потерь для Украины,

- отметил словацкий президент.

Детали

По его словам, соответствующее мнение у него основывается из-за ежедневной информации о ситуации на фронте.

Он также считает, что когда закончится война в Украине, в Словакию может попасть оружие и различные группы людей.

Пеллегрини также призвал Украину и Россию как можно быстрее начать мирные переговоры.

Напомним

В Словакии создана специальная следственная группа для проверки передачи военной техники Украине во время избирательного периода. Расследование касается действий Минобороны по передаче техники, включая С-300 и вертолеты.

Словакия теперь покупает газ у Азербайджана2 дек. 2024, 16:13 • 18758 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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