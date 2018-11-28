Украэрорух заказал у чехов систему наблюдения через украинскую “прокладку”
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Государственное предприятие “Украэрорух” заявило о внедрении новой системы наблюдения за воздушным пространством Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГП.
Покупку этой системы ранее освещал УНН и сообщал, что победителем 100 миллионного тендера стала созданная в этом году компания “ІТВ” экс-сотрудника ГП “Украэрорух”.
Ее конкурентом на тендере была чешская компания ALES, которая проиграла тендер в виду того, что предложила услуги на 1 тыс. евро больше.
Теперь же получается, что систему таки будут разрабатывать чехи, но конкуренты ALES и через украинскую “прокладку” экс-сотрудника ГП “Украэрорух”.
В ведомстве уточнили, что субподрядчиком по указанному тендеру определена чешская компания ERA.
Напомним, признаки коррупционной деятельности ГП “Украэрорух” уже изучает НАБУ — в отчете Счетной палаты указано, что не целевое использование бюджетных средств может достигать 800 млн грн.