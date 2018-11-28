Украерорух замовив у чехів систему спостереження через українську "прокладку"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Державне підприємство "Украерорух" заявило про впровадження нової системи спостереження за повітряним простором України, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ДП.
Покупку цієї системи раніше висвітлював УНН і повідомляв, що переможцем 100 мільйонів тендера стала створена в цьому році компанія "ІТВ" екс-співробітника ДП "Украерорух".
Її конкурентом на тендері була чеська компанія ALES, яка програла тендер через те, що запропонувала послуги на 1 тис. євро більше.
Тепер же виходить, що систему таки будуть розробляти чехи, але конкуренти ALES і через українську "прокладку" екс-співробітника ДП "Украерорух".
У відомстві уточнили, що субпідрядником за вказаним тендером визначено чеську компанію ERA.
Нагадаємо, ознаки корупційної діяльності ДП "Украерорух" вже вивчає НАБУ - у звіті Рахункової палати зазначено, що нецільове використання бюджетних коштів може досягати 800 млн грн.