Принятие закона “Купуй українське” грозит расторжением Соглашения об ассоциации с ЕС - эксперт

“В случае принятия законопроекта „Купуй українське“, вряд ли ЕС будет жаловаться в ВТО, скорее всего, что они начнут говорить о перспективах демонтажа Соглашения”, — подчеркнул он.

По словам эксперта, этот законопроект является лоббистским и этого особо никто не скрывает, в том числе и инициаторы — представители Радикальной партии. Кроме того, положения документа свидетельствуют о стремлении обойти систему ProZorro, это заигрывание с крупным бизнесом и попытка его обмануть, попытка обмануть рядовых граждан.

“...этот законопроект выглядит как элемент борьбы за участие в разделении бюджетных средств и различных преференций. То, что против него выступили уже и в Минэкономразвития, и вице-премьер по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, по моему мнению, подтверждает то, что этот документ носит популистский характер”, — добавил Магда.

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Эксперт назвал инициативу недальновидными действиями политической силы.

“Мне бы очень не хотелось, чтобы вся Украина за это расплачивалась, чтобы на фоне определенных осложнений в отношениях с Европейским союзом в контексте недостаточно качественного выполнения Соглашения об ассоциации создавались дополнительные проблемы. Нашим политикам просто пора научиться думать дальше своего кармана и брать на вооружение принцип: “не надо нас обманывать, потому что мы еще не пьяные”, — резюмировал Магда.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 7206 “Купуй українське, плати українцям”.

Законопроект предусматривает предоставление преимуществ украинским производителям при осуществлении электронных закупок.

По мнению авторов документа, система публичных закупок ProZorro не учитывает всех условностей торгов, а окончательное решение часто принимается только на основе цены. В частности, согласно закону “О государственных закупках” закупка товара или услуги в ходе торгов на 70% зависит от его цены. Остальные же факторы — 30% — неценовые (инновации, экологическая составляющая). Однако всего 0,7% закупок проведены с использованием неценовых критериев, так как закупщики практически не используют возможность указывать другие критерии, кроме цены.

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Авторы законопроекта № 7206 предлагают оставить такое же соотношение ценовых и неценовых критериев, однако сделать обязательным критерий местной составляющей на уровне не ниже 20%. Таким образом, при прочих равных условиях, победителем торгов будет не тот, кто предложил самую низкую цену, а тот, кто смог подтвердить местную составляющую товара или услуги.

Цель законопроекта — защита украинского производителя, помощь малому и среднему бизнесу. Однако, статистика Минэкономразвития свидетельствует о том, что более 99% участников и победителей в системе ProZorro — украинские компании. Учитывая это, подобное ограничение лишено смысла.

В пояснительной записке к закону говорится, что реализация законопроекта позволит сократить импорт на 4,4%, ускорить рост ВВП Украины на 1,1% и сократить уровень безработицы на 0,4% без затрат из бюджета.

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В то же время, в Центре совершенствования закупок посчитали, что если все импортные товары на рынке публичных закупок будут замещены украинским, дополнительные расходы Государственного бюджета и государственных предприятий составят 44,9 млрд грн. То есть, если у закупщика будет выбор купить импортный товар за 700 тыс. грн или украинский за 999 тыс. грн, законопроект обязывает его сделать выбор именно в пользу украинского. Вероятно, что эти дополнительные расходы закупщик переложит на плечи потребителя. Кроме того, законопроект существенно затрудняет для украинских производителей участие в системе государственных закупок, предлагая длинный перечень документов-справок для подтверждения участия в тендерах, что может усилить коррупционную составляющую.

В Минэкономразвития и экспертной среде утверждают, что предложенные нововведения противоречат международным обязательствам Украины, в частности, перед Всемирной торговой организацией (Соглашение ВТО о госзакупках) и Европейским союзом (Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли). Об этом уже заявили ряд организаций в том числе European Union in Ukraine, DOZORRO, Transparency International Украина, Центр экономической стратегии. Законопроект может повредить имиджу Украины и привести к зеркальным мерам со стороны других стран, что ударит по украинским экспортерам.

Однако авторы законопроекта убеждены, что нормы закона могут рассматриваться как легитимные исключения из общих правил в контексте обязательств Украины в рамках ВТО и соглашения о зоне свободной торговли с ЕС (DCFTA).

Напомним, Украина призвала членов ВТО воздерживаться от применения новых торговых ограничений, а также устранить имеющиеся.