УХЛ назвала трех лучших игроков заключительного месяца регулярного чемпионата

Лучшим голкипером февраля, как и месяцем ранее, стал игрок "Донбасса" Богдан Дьяченко. В 7 матчах 20-летний вратарь заработал коэффициент надежности 1,29, отразив 95,2 бросков. Причем все игры для Дьяченко стали победными, а встреча против "Белого Барса" голкипер провел "на ноль".

Лучшим защитником месяца стал Всеволод Толстушко с "Кременчуга". В 7 матчах хоккеист набрал 8 (1 + 7) очков при показателе полезности +8, закинув победную шайбу в ворота "Ледяных Волков" и отдав сразу 4 результативные передачи в игре с "Белым Барсом".

Лучшим нападающим февраля стал как капитан "Донбасса" Виктор Захаров. Форвард набирал очки во всех 7 матчах, заработав 12 (4 + 8) результативных баллов при показателе полезности +18.

Примечательно, что автором лучшей шайбы месяца стал еще один нападающий "Донбасса" Артем Пуголовкин. Форвард подобрал шайбу после рикошета от вратаря, обыграл защитника у борта, и в стиле "лакросс" занес шайбу в верхний угол ворот над плечом вратаря.

Напомним, что регулярный чемпионат УХЛ завершился и определил итоговые места команд.