УХЛ назвала трьох кращих гравців заключного місяця регулярного чемпіонату

Кращим голкіпером лютого, як і місяцем раніше, став гравець “Донбасу” Богдан Дьяченко. У 7 матчах 20-річний воротар заробив коефіцієнт надійності 1,29, відбивши 95,2 кидків. Причому всі ігри для Дьяченка стали переможними, а зустріч проти “Білого Барса” голкіпер провів “на нуль”.

Кращим захисником місяця став Всеволод Толстушко з “Кременчука”. У 7 матчах хокеїст набрав 8 (1 + 7) очок при показнику корисності +8, закинувши переможну шайбу в ворота “Льодяних Вовків” і віддавши відразу 4 результативні передачі в грі з “Білим Барсом”.

Кращим нападаючим лютого став капітан “Донбасу” Віктор Захаров. Форвард набирав очки у всіх 7 матчах, заробивши 12 (4 + 8) результативних балів при показнику корисності +18.

Примітно, що автором кращої шайби місяці став ще один нападник “Донбасу” Артем Пуголовкін. Форвард підібрав шайбу після рикошету від воротаря, обіграв захисника біля борту, і в стилі “лакросс” заніс шайбу у верхній кут воріт над плечем воротаря.

Нагадаємо, що регулярний чемпіонат УХЛ завершився і визначив підсумкові місця команд.