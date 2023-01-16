Уклонение от уплаты налогов на более 270 млн грн: гендиректору табачной компании сообщили о подозрении

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“Детективы Бюро экономической безопасности Украины осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уклонения от уплаты налогов служебными лицами одного из крупнейших дистрибьюторов табачных изделий в Украине в особо крупных размерах”, — говорится в сообщении.

Детали

Следствием установлено, что упомянутая компания, в 2020 — 2021 годах оформила документально продажу табачных изделий на адрес трех предприятий с признаками фиктивности.

“Общая стоимость реализованных подакцизных товаров составляет 1,17 млрд грн. На самом деле никакой продажи табачных изделий не осуществлялось. В дальнейшем упомянутые предприятия в налоговой отчетности документально отразили реализацию других товаров — мясной продукции и топлива. В результате такой схемы, руководитель компании умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль и акцизного налога. Государственный бюджет не получил более 270 млн грн”, — отмечается в сообщении.

Отмечается, что правоохранители провели ряд санкционированных обысков офисных и служебных помещений компании, мест проживания генерального директора и других лиц компании.

“В настоящее время принимаются меры по установлению полного круга причастных лиц к уголовному правонарушению. Генеральному директору компании сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины)”, — информирует ОГП.

Добавим, что крупнейшим дистрибьютором табачной продукции Украины является компания “Тедис Украина”. Должность генерального директора компании занимает Тарас Корнияченко.

Дополнение

В Львовской области БЭБ изъяло незадекларированные товары из рф на 40 млн грн.