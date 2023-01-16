Ухилення від сплати податків на понад 270 млн грн: гендиректору тютюнової компанії повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Генеральному директору найбільшого дистриб'ютора тютюнових виробів в Україні повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків у сумі понад 270 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на БЕБ.
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“Детективи Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками ухилення від сплати податків службовими особами одного з найбільших дистриб’юторів тютюнових виробів в Україні в особливо великих розмірах”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Слідством встановлено, що згадана компанія, у 2020 — 2021 роках оформила документально продаж тютюнових виробів на адресу трьох підприємств із ознаками фіктивності.
“Загальна вартість реалізованих підакцизних товарів становить 1,17 млрд грн. Насправді жодного продажу тютюнових виробів не здійснювалося. У подальшому згадані підприємства у податковій звітності документально відобразили реалізацію інших товарів — м’ясної продукції та палива. В результаті такої схеми, керівник компанії умисно ухилився від сплати податку на прибуток та акцизного податку. Державний бюджет не отримав понад 270 млн грн”, — зазначається в повідомленні.
Зазначається, що правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків офісних та службових приміщень компанії, місць проживання генерального директора та інших осіб компанії.
“Наразі вживаються заходи щодо встановлення повного кола причетних осіб до кримінального правопорушення. Генеральному директору компанії повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України)”, — інформує ОГП.
Додамо, що найбільший дистриб’ютором тютюнової продукції України є компанія “Тедіс Україна”. Посаду генерального директора компанії обіймає Тарас Корніяченко.
Доповнення
У Львівській області БЕБ вилучило незадекларовані товари з рф на 40 млн грн.