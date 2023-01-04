У Львівській області БЕБ вилучило незадекларовані товари з рф на 40 млн грн

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Співробітники БЕБ виявили та затримали водіїв транспортних засобів, які нелегально завезли товари в Україну. В результаті обшуку одного з транспортних засобів вилучено сушильні машини та сушильні шафи, імпортером яких є російська федерація.

За результатами невідкладних обшуків вантажних автомобілів з причепами виявлено різну побутову техніку та товари широкого вжитку. Загалом вилучено понад 2000 одиниць продукції орієнтовною вартістю близько 40 млн грн.

В автомобілях також виявлено документи про походження товару та документи, що підтверджують декларування товару на митному посту сусідньої держави. При перетині митного кордону України, декларування товарів та сплата митних платежів не здійснювалося.

Наразі встановлюються всі обставини вчинення кримінального правопорушення, вирішується питання щодо накладення арешту на товари, вживаються заходи щодо встановлення повного кола причетних осіб. Тривають слідчі дії.

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Детективи Бюро економічної безпеки провели обшуки приміщень, де здійснювалася незаконна діяльність з обміну валют, та вилучили готівку на загальну суму 152 млн грн.