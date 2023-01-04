Во Львовской области БЭБ изъяло незадекларированные товары из рф на 40 млн грн

Детали

Сотрудники БЭБ обнаружили и задержали водителей транспортных средств, которые нелегально ввезли товары в Украину. В результате обыска одного из транспортных средств изъяты сушильные машины и сушильные шкафы, импортером которых является российская федерация.

По результатам неотложных обысков грузовых автомобилей с прицепами обнаружена различная бытовая техника и товары широкого потребления. Всего изъято более 2000 единиц продукции ориентировочной стоимостью около 40 млн грн.

В автомобилях также обнаружены документы о происхождении товара и документы, подтверждающие декларирование товара на таможенном посту соседнего государства. При пересечении таможенной границы Украины, декларирование товаров и уплата таможенных платежей не осуществлялось.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершения уголовного преступления, решается вопрос о наложении ареста на товары, принимаются меры по установлению полного круга причастных лиц. Продолжаются следственные действия.

Напомним

Детективы Бюро экономической безопасности провели обыски помещений, где осуществлялась незаконная деятельность по обмену валют, и изъяли наличные на общую сумму 152 млн грн.