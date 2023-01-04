Во Львовской области БЭБ изъяло незадекларированные товары из рф на 40 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области вместе с коллегами из ЕС разоблачили группу лиц, которые подозреваются в организации ввоза большого количества незадекларированного товара из россии. Об этом говорится на сайте ведомства, передает УНН.
Детали
Сотрудники БЭБ обнаружили и задержали водителей транспортных средств, которые нелегально ввезли товары в Украину. В результате обыска одного из транспортных средств изъяты сушильные машины и сушильные шкафы, импортером которых является российская федерация.
По результатам неотложных обысков грузовых автомобилей с прицепами обнаружена различная бытовая техника и товары широкого потребления. Всего изъято более 2000 единиц продукции ориентировочной стоимостью около 40 млн грн.
В автомобилях также обнаружены документы о происхождении товара и документы, подтверждающие декларирование товара на таможенном посту соседнего государства. При пересечении таможенной границы Украины, декларирование товаров и уплата таможенных платежей не осуществлялось.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершения уголовного преступления, решается вопрос о наложении ареста на товары, принимаются меры по установлению полного круга причастных лиц. Продолжаются следственные действия.
Напомним
Детективы Бюро экономической безопасности провели обыски помещений, где осуществлялась незаконная деятельность по обмену валют, и изъяли наличные на общую сумму 152 млн грн.