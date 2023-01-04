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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Во Львовской области БЭБ изъяло незадекларированные товары из рф на 40 млн грн

Киев • УНН

 • 573083 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области вместе с коллегами из ЕС разоблачили группу лиц, которые подозреваются в организации ввоза большого количества незадекларированного товара из россии. Об этом говорится на сайте ведомства, передает УНН.

Во Львовской области БЭБ изъяло незадекларированные товары из рф на 40 млн грн

Детали

Сотрудники БЭБ обнаружили и задержали водителей транспортных средств, которые нелегально ввезли товары в Украину. В результате обыска одного из транспортных средств изъяты сушильные машины и сушильные шкафы, импортером которых является российская федерация.

По результатам неотложных обысков грузовых автомобилей с прицепами обнаружена различная бытовая техника и товары широкого потребления. Всего изъято более 2000 единиц продукции ориентировочной стоимостью около 40 млн грн.

В автомобилях также обнаружены документы о происхождении товара и документы, подтверждающие декларирование товара на таможенном посту соседнего государства. При пересечении таможенной границы Украины, декларирование товаров и уплата таможенных платежей не осуществлялось.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершения уголовного преступления, решается вопрос о наложении ареста на товары, принимаются меры по установлению полного круга причастных лиц. Продолжаются следственные действия.

Напомним

Детективы Бюро экономической безопасности провели обыски помещений, где осуществлялась незаконная деятельность по обмену валют, и изъяли наличные на общую сумму 152 млн грн.

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