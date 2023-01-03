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Організували нелегальний обмін валют: БЕБ викрило конвертцентр криптовалют та вилучило 152 млн грн готівки

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Детективи Бюро економічної безпеки провели обшуки приміщень, де здійснювалася незаконна діяльність з обміну валют, та вилучили готівку на загальну суму 152 млн грн. Про це УНН пише з посиланням на пресслужбу відомства.

Організували нелегальний обмін валют: БЕБ викрило конвертцентр криптовалют та вилучило 152 млн грн готівки

Деталі

Повідомляється, що детективи БЕБ встановили групу осіб, які, діючи за попередньою змовою, організували переведення коштів у готівку за допомогою конвертаційного центру, переміщення готівки між містами України та Євросоюзу, а також нелегальний обмін валют та продаж криптовалют.

Співробітники структури провели обшуки приміщень, де здійснювалася незаконна діяльність з обміну валют, та вилучили готівку на загальну суму 152 млн грн.

Основною метою діяльності центру, як вказали у БЕБ, було відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, конвертація коштів в Україні та у країнах Євросоюзу, приховуючи згадані операції від фінансових регуляторів. Згаданою схемою користувалися сотні фізичних осіб та великих компаній, додали у бюро.

Це підтверджують документи, які були вилучені під час обшуків БЕБ, та чорнові записи щодо фізичних та юридичних осіб України та країн Євросоюзу, які користувалися схемою.

Цитата

“Транскордонну злочину групу вдалося виявити завдяки взаємодії й співпраці співробітників БЕБ з експертами Євросоюзу. За оцінками FATF та інших організацій ЄС, операції з віртуальними активами широко використовуються не лише для організованої злочинності, а й для фінансування тероризму. Тому, серед основних завдань БЕБ є аналіз ризиків, пов’язаних з існуванням нелегальної діяльності провайдерів послуг з обміну віртуальних активів, виявлення і припинення діяльності конвертаційних центрів та учасників ринку віртуальних валют”, - зазначив директор БЕБ Вадим Мельник.

Доповнення

Як писав УНН, детективи Бюро економічної безпеки України викрили службових осіб товариства в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. "Ділки" фіктивно реалізовували зерно, а після викриття повернули у бюджет понад 9 млн грн.

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