Організували нелегальний обмін валют: БЕБ викрило конвертцентр криптовалют та вилучило 152 млн грн готівки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Детективи Бюро економічної безпеки провели обшуки приміщень, де здійснювалася незаконна діяльність з обміну валют, та вилучили готівку на загальну суму 152 млн грн. Про це УНН пише з посиланням на пресслужбу відомства.
Деталі
Повідомляється, що детективи БЕБ встановили групу осіб, які, діючи за попередньою змовою, організували переведення коштів у готівку за допомогою конвертаційного центру, переміщення готівки між містами України та Євросоюзу, а також нелегальний обмін валют та продаж криптовалют.
Співробітники структури провели обшуки приміщень, де здійснювалася незаконна діяльність з обміну валют, та вилучили готівку на загальну суму 152 млн грн.
Основною метою діяльності центру, як вказали у БЕБ, було відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, конвертація коштів в Україні та у країнах Євросоюзу, приховуючи згадані операції від фінансових регуляторів. Згаданою схемою користувалися сотні фізичних осіб та великих компаній, додали у бюро.
Це підтверджують документи, які були вилучені під час обшуків БЕБ, та чорнові записи щодо фізичних та юридичних осіб України та країн Євросоюзу, які користувалися схемою.
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“Транскордонну злочину групу вдалося виявити завдяки взаємодії й співпраці співробітників БЕБ з експертами Євросоюзу. За оцінками FATF та інших організацій ЄС, операції з віртуальними активами широко використовуються не лише для організованої злочинності, а й для фінансування тероризму. Тому, серед основних завдань БЕБ є аналіз ризиків, пов’язаних з існуванням нелегальної діяльності провайдерів послуг з обміну віртуальних активів, виявлення і припинення діяльності конвертаційних центрів та учасників ринку віртуальних валют”, - зазначив директор БЕБ Вадим Мельник.
Доповнення
Як писав УНН, детективи Бюро економічної безпеки України викрили службових осіб товариства в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. "Ділки" фіктивно реалізовували зерно, а після викриття повернули у бюджет понад 9 млн грн.