Организовали нелегальный обмен валют: БЭБ разоблачило конвертцентр криптовалют и изъяло 152 млн грн наличных

Детали

Сообщается, что детективы БЭБ установили группу лиц, которые, действуя по предварительному сговору, организовали обналичивание с помощью конвертационного центра, перемещение наличных денег между городами Украины и Евросоюза, а также нелегальный обмен валют и продажу криптовалют.

Сотрудники структуры провели обыски помещений, где осуществлялась незаконная деятельность по обмену валют, и изъяли наличные деньги на общую сумму 152 млн грн.

Основной целью деятельности центра, как указали в БЭБ, было отмывание доходов, полученных преступным путем, конвертация средств в Украине и странах Евросоюза, скрывая упомянутые операции от финансовых регуляторов. Упомянутой схемой пользовались сотни физических лиц и крупных компаний, добавили в бюро.

Это подтверждают документы, изъятые во время обысков БЭБ, и черновые записи относительно физических и юридических лиц Украины и стран Евросоюза, которые пользовались схемой.

Цитата

“Трансграничную преступление группу удалось обнаружить благодаря взаимодействию и сотрудничеству сотрудников БЭБ с экспертами Евросоюза. По оценкам FATF и других организаций ЕС, операции с виртуальными активами широко используются не только для организованной преступности, но и для финансирования терроризма. Поэтому, среди основных задач БЭБ есть анализ рисков, связанных с существованием нелегальной деятельности провайдеров услуг по обмену виртуальных активов, выявление и прекращение деятельности конвертационных центров и участников рынка виртуальных валют”, - отметил директор БЭБ Вадим Мельник.

Дополнение

Как писал УНН, детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили должностных лиц общества в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. "Делки" фиктивно реализовывали зерно, а после разоблачения вернули в бюджет более 9 млн грн.