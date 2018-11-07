Указ Лукашенко: Беларусь готовится сдавать бутылки через автоматы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Беларуси подготовили проект президентского указа о создании и функционировании депозитно-залоговой системы сбора тары — стеклянных и ПЭТ-бутылок, металлических банок из-под напитков. Об этом сообщил вице-премьер Владимир Кухарев, сообщает беларусское издание UDF.BY, передает УНН.
По словам вице-премьера, сейчас осуществляется поиск потенциального инвестора и прорабатываются условия его участия в создании и управлении такой системой. После этого работа над названным проектом будет завершена.
Ожидается, что запуск залоговой системы состоится к 2020 году. Принцип работы достаточно простой: в стоимость напитка закладывается некая сумма, которая при возврате тары через автомат возвращается потребителю.
Считается, что такой способ обращения с тарой является самым эффективным в мире, поэтому залоговой системой пользуются десятки стран, включая Швецию, Норвегию, Германию, Финляндию, Данию и Эстонию. В Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии — 93,3%, а в Дании — 89%.
Ранее планировалось, что и Украина перейдет на залоговую систему сбора тары. Однако соответствующий законопроект “забуксовал” в Верховной Раде.