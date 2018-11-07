Указ Лукашенка: Білорусь готується здавати пляшки через автомати

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Білорусі підготували проект президентського указу про створення та функціонування депозитно-заставної системи збору тари - скляних і ПЕТ-пляшок, металевих банок з-під напоїв. Про це повідомив віце-прем'єр Володимир Кухарєв, повідомляє білоруське видання UDF.BY, передає УНН.

За словами віце-прем'єра, зараз здійснюється пошук потенційного інвестора і опрацьовуються умови його участі у створенні та управлінні такою системою. Після цього робота над названим проектом буде завершена.

Очікується, що запуск заставної системи відбудеться до 2020 року. Принцип роботи досить простий: у вартість напою закладається певна сума, яка при поверненні тари через автомат повертається споживачу.

Вважається, що такий спосіб поводження з тарою є найефективнішим у світі, тому заставною системою користуються десятки країн, включаючи Швецію, Норвегію, Німеччину, Фінляндію, Данію та Естонію. У Норвегії завдяки цій системі збирають 95% тари, у Фінляндії - 93,3%, а в Данії - 89%.

Раніше планувалося, що і Україна перейде на заставну систему збору тари. Однак відповідний законопроект "забуксував" у Верховній Раді.

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