Угроза применения баллистики: ВСУ предупреждают о потенциальной опасности с юга

рф продолжает террор на захваченных территориях: расстрелы, похищения и репрессии - Федоров

В Мелитополе застрелили мужчину и похитили трех местных жителей, а еще одного мужчину в Энергодаре осудили за собственный стих на оккупированных украинских территориях.