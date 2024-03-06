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Угроза применения баллистики: ВСУ предупреждают о потенциальной опасности с юга

Угроза применения баллистики: ВСУ предупреждают о потенциальной опасности с юга

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 23:12  •  561 просмотра

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Военно-воздушные силы Украины предупредили о возможных ударах баллистическими ракетами из южных районов.

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают об угрозе применения баллистического вооружения с юга, передает УНН.

Военно-воздушные силы предупреждают о потенциальных ударах баллистическими ракетами5 марта 2024, 23:00 • 1667 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
Загроза застосування балістики: ЗСУ попереджають про потенційну небезпеку з півдня
The threat of ballistic missile use: Ukrainian Armed Forces warn of potential danger from the south
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