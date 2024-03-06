Угроза применения баллистики: ВСУ предупреждают о потенциальной опасности с юга
Киев • УНН
Военно-воздушные силы Украины предупредили о возможных ударах баллистическими ракетами из южных районов.
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают об угрозе применения баллистического вооружения с юга, передает УНН.
Военно-воздушные силы предупреждают о потенциальных ударах баллистическими ракетами5 марта 2024, 23:00 • 1667 просмотров
Угроза применения баллистики: ВСУ предупреждают о потенциальной опасности с юга
Военно-воздушные силы Украины предупредили о возможных ударах баллистическими ракетами из южных районов.
Военно-воздушные силы предупреждают о потенциальных ударах баллистическими ракетами
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