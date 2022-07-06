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Венгрия не поставляет в Украину оружием, опасаясь обстрелов россией районов проживаний венгров на Закарпатье - Сиярто

Киев • УНН

 • 170136 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Венгрия отказалась поставлять в Украину оружие, чтобы якобы не подвергать угрозе обстрелов россией венгров, проживающих на Закарпатье. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью CNN, пишет УНН.

Цитата

"В западной части Украины проживает 150 000 венгров. Теперь очевидно, что если бы мы поставили оружие, то эти поставки оружия стали бы мишенью для обстрелов россиян. Мы не хотим, чтобы они стреляли в районы проживания венгров", - сказал Сийярто, добавив, что "мы не хотим быть вовлеченными в этот конфликт".

Дополнение

Еще в апреле пресс-секретарь премьер-министра Венгрии заявил CNN, что страна не будет снабжать оружие для поддержки Украины в войне, которую развязала россия.

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