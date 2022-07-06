Угорщина не постачає в Україну зброю, побоюючись обстрілів росією районів проживань угорців на Закарпатті - Сіярто

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"У західній частині України проживає 150 000 угорців. Тепер очевидно, що якби ми поставили зброю, то ці поставки зброї стали б мішенню для обстрілів росіян. Ми не хочемо, щоб вони стріляли в райони проживання угорців", - сказав Сіярто, додавши, що "ми не хочемо бути залученими до цього конфлікту".

Доповнення

Ще у квітні прес-секретар прем'єр-міністра Угорщини заявив CNN, що країна не буде постачати зброю для підтримки України у війні, яку розв'язала росія.