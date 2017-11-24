Венгрия не может поддержать евроатлантические усилия Украины без отмены закона об образовании - Сийярто

"Мы не можем этого сделать и поддержать евроатлантические усилия (Украины - ред.), ведь Киев пренебрег правами нацменьшинств и грубо нарушил соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, вступившей в силу в начале сентября", - сказал Сийярто.

По его словам, если для Украины важно интегрироваться в структуры ЕС и НАТО, она должна выполнить свои международные обязательства, в частности отозвать, по мнению министра Сийярто, "дискриминационный" по нацменьшинствам Украины закон об образовании. Только в этом случае Украина снова может рассчитывать на полноценную поддержку Венгрии, отметил венгерский чиновник.

Он также отметил, что Венгрия "не принесет в жертву закарпатских венгров на алтарь мировой политики".

Украинский закон "Об образовании" вступил в силу 28 сентября. Норма закона о языке образования, государственного, вызвала критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом, главным образом в Венгрии.

Переходные положения закона предусматривают: "лица, принадлежащие к коренным народам, национальных меньшинств Украины и начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, в 1 сентября 2020 продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, которые существовали до вступления в силу этого закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке".

Министр образования Украины Лилия Гриневич подчеркивала, что закон не избавит меньшинств права на образование на родных языках. Она отметила, что закон гарантирует национальным меньшинствам изучения их языков. Однако она добавила, что представители меньшинств в Украине должны свободно владеть украинским, чтобы достичь успеха в Украине.

Статья 7 закона "Об образовании" (о том, что языком образования является государственная, украинский, язык), которая вызвала обеспокоенность, прислали на рассмотрение Венецианской комиссии. Лилия Гриневич заявляет, что выводы Венецианской комиссии относительно языковой статьи закона об образовании можно ожидать 11 декабря.