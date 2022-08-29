Венгрия добивается от "Газпрома" увеличения поставок газа – глава МИД

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"Нравится нам это или нет, но мы продолжим переговоры с россиянами об увеличении поставок газа в Венгрию", - заявил Сийярто.

"Есть предложение увеличить поставки газа, в ближайшие дни мы это доработаем с "Газпромом" и подпишем соглашение, по которому мы могли бы получить увеличение суточных поставок".

Детали

Сийярто не сообщил никаких подробностей об объемах или ценах.

Дополнение

Резервы Венгрии составляют 3,25 миллиарда кубометров газа по состоянию на 1 августа, что составляет более 51% общей емкости хранилищ, согласно данным национального энергетического регулятора.

По соглашению, подписанному в прошлом году, до начала войны, Венгрия получает 3,5 млрд кубометров газа в год через Болгарию и Сербию по долгосрочному соглашению с россией и еще 1 млрд кубометров по трубопроводу из Австрии. Соглашение с "Газпромом" рассчитано на 15 лет.

В прошлом месяце Сийярто встретился со своим российским коллегой сергеем лавровым в Москве, чтобы договориться о дополнительных 700 миллионах кубометров газа.

В этом месяце "Газпром" начал увеличивать поставки газа в Венгрию, дополнив ранее согласованные поставки по газопроводу "Турецкий поток".