Угорщина домагається від "Газпрому" збільшення постачання газу – глава МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Угорщина продовжить переговори з росією про додаткові постачання газу та розраховує досягти угоди з "Газпромом" про подальше збільшення постачань з наступного місяця, заявив у понеділок міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Про це УНН пише посилаючись на Reuters.
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"Подобається нам це чи ні, але ми продовжимо переговори з росіянами про збільшення постачання газу до Угорщини", - заявив Сійярто.
"Є пропозиція збільшити постачання газу, найближчими днями ми це доопрацюємо з "Газпромом" і підпишемо угоду, за якою ми могли б отримати збільшення добових постачань".
Деталі
Сійярто не повідомив жодних подробиць про обсяги чи ціни.
Доповнення
Резерви Угорщини сягають 3,25 мільярда кубометрів газу станом на 1 серпня, що становить понад 51% загальної ємності сховищ, згідно з даними національного енергетичного регулятора.
За угодою, підписаною минулого року, до початку війни, Угорщина отримує 3,5 млрд кубометрів газу на рік через Болгарію та Сербію за довгостроковою угодою з росією та ще 1 млрд кубометрів трубопроводом з Австрії. Угода з "Газпромом" розрахована на 15 років.
Минулого місяця Сійярто зустрівся зі своїм російським колегою сергієм лавровим у Москві, щоб домовитися про додаткові 700 мільйонів кубометрів газу.
Цього місяця "Газпром" почав збільшувати постачання газу до Угорщини, доповнивши раніше узгоджені постачання газопроводом "Турецький потік".