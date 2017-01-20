Соглашения о перемирии в долине Вади Барада достигли в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Сирийское правительство и повстанческие группы договорились о режиме прекращения огня в стратегически важной долине Вади Барада. Соответствующее соглашение было подписано в четверг. Об этом со ссылкой на данные источников из западных дипломатических кругов сообщает Deutsche Welle.
Перемирие подтвердили также и в оппозиционном медиакомитете в удерживаемой повстанцами долине.
В Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщили, что после боев в долине Вади Барада наступила тишина.
Ранее правительственные войска усилили наступление на подконтрольную оппозиции территорию долины - она важна для Дамаска, поскольку через нее в сирийскую столицу поступает питьевая вода.
Повстанцы заявили, что из-за атаки правительственных войск была повреждена инфраструктура водоснабжения Дамаска . По данным источников, в долину Вади Барада прибудут техники для ремонта объектов инфраструктуры, оппозиция покинет территорию.