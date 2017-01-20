Угоди про перемир'я у долині Ваді Барада досягли в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Сирійський уряд та повстанські групи дійшли згоди щодо режиму припинення вогню у стратегічно важливій долині Ваді Барада. Відповідна угода була підписана у четвер. Про це з посиланням на дані джерел із західних дипломатичних кіл повідомляє Deutsche Welle.
Перемир'я підтвердили також і в опозиційному медіакомітеті в утримуваній повстанцями долині.
У Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини повідомили, що після боїв у долині Ваді Барада настала тиша.
Раніше урядові війська посилили наступ на підконтрольну опозиції територію долини - вона важлива для Дамаска, оскільки через неї до сирійської столиці надходить питна вода.
Повстанці заявили, що через атаки урядових військ була пошкоджена інфраструктура водопостачання Дамаска. За даними джерел, у долину Ваді Барада прибудуть техніки для ремонту об'єктів інфраструктури, опозиція залишить територію.