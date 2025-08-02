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Угловой диван от производителя INTERIA - мягкая мебель с оригинальным стилем

Киев • УНН

 • 144 просмотра

Современные угловые диваны INTERIA предлагают десятки вариантов для экономии пространства и дополнения интерьера. Выбор дивана зависит от его целей, каркаса, наполнения, размеров и обивки.

Угловой диван от производителя INTERIA - мягкая мебель с оригинальным стилем

Современные угловые диваны являются популярным вариантом исполнения мягкой мебели, когда нужно сэкономить пространство и закрыть свободный угол. Подобная модель доступна в десятках вариантов исполнения от производителя INTERIA, а воспользовавшись соответствующим каталогом, есть возможность найти свой идеальный вариант такой мебели, сообщает УНН.

Детали

Диван является главным атрибутом в праздничные дни и отличным дополнением для интерьера и декора в целом. Когда есть возможность купить угловой диван от производителя, важно учесть обивку, ее цвет, механизм раскладывания, дополнительные функции и возможности. Еще одна главная особенность – наличие короба для хранения белья, что актуально для небольших квартир и домов, где каждый квадратный метр ценится.

Правила выбора дивана

Прежде всего нужно определить цели покупки – элемент декора, функциональный элемент интерьера, основа для отдыха или ночного сна. Исходя из этого подбирается механизм раскладывания, габариты и даже тип ткани. Дополнительные параметры выбора определяются так:

  • каркас дивана. Он может быть выполнен из натурального дерева, ДСП или комбинации этих материалов. Натуральное дерево очень тяжелое и диван будет дорогим. ДСП считается доступным аналогом и часто используется в производстве бюджетных моделей;
    • наполнение. Производитель предлагает пружинный блок Бонель, ламели или пенополиуретан. У каждого из вариантов своя долговечность, прочность и мягкость, поэтому выбирается в зависимости от задач;
      • размеры спального места. Могут быть повторяющиеся модели от 115 до 145 см, а также двуспальные – от 150 до 200 см;
        • обивка. Натуральная кожа, искусственная кожа или огромный выбор тканей различной прочности, износостойкости и оттенков. Обивка выбирается исходя из поставленных целей и задач;
          • механизм трансформации. Еврокнижка, дельфин, выкатной или седафлекс. При раскладывании создается идеально ровное спальное место.

            Большой модельный ряд диванов позволит найти достойное решение с учетом своих потребностей и задач.

            Комплектации угловых диванов

            Наличие дополнительных функциональных возможностей или деталей позволит расширить возможности дивана. Такая мягкая мебель может дополняться подушками, мини-баром, подлокотниками различной модификации, включая деревянные, металлические или съемные варианты.

            В центральной или боковой части могут быть полки, пуф может стать дополнением центральной или боковой части, а столик может использоваться как подлокотник. Некоторые элементы могут быть не востребованы, особого влияния на стоимость дивана не будет.

            Лилия Подоляк

            Новости Бизнеса