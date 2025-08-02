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Кутовий диван від виробника INTERIA - м'які меблі з оригінальним стилем

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Сучасні кутові дивани INTERIA пропонують десятки варіантів для економії простору та доповнення інтер'єру. Вибір дивана залежить від його цілей, каркасу, наповнення, розмірів та оббивки.

Кутовий диван від виробника INTERIA - м'які меблі з оригінальним стилем

Сучасні кутові дивани є популярним варіантом виконання м'яких меблів, коли потрібно заощадити простір та закрити вільний кут. Подібна модель доступна в десятках варіантів виконання від виробника INTERIA, а скориставшись відповідним каталогом, є можливість знайти свій ідеальний варіант таких меблів, повідомляє УНН.

Деталі

Диван є головним атрибутом у святкові дні та відмінним доповненням для інтер'єру та декору в цілому. Коли є можливість купити кутовий диван від виробника, важливо врахувати оббивку, її колір, механізм розкладання, додаткові функції та можливості. Ще одна головна особливість – наявність короба для зберігання білизни, що актуально для невеликих квартир і будинків, де кожен квадратний метр цінується.

Правила вибору дивану

Насамперед потрібно визначити цілі покупки – елемент декору, функціональний елемент інтер'єру, основа для відпочинку чи нічного сну. Виходячи з цього підбирається механізм розкладання, габарити і навіть тип тканини. Додаткові параметри вибору визначаються так:

  • каркас дивану. Він може бути виконаний із натурального дерева, ДСП або комбінації цих матеріалів. Натуральне дерево дуже важке і диван буде дорогим. ДСП вважається доступним аналогом і часто використовується у виробництві бюджетних моделей;
    • наповнення. Виробник пропонує пружинний блок Бонель, ламелі чи пінополіуретан. У кожного з варіантів своя довговічність, міцність та м'якість, тому вибирається залежно від завдань;
      • розміри спального місця. Можуть бути повторювані моделі від 115 до 145 см, а також двоспальні – від 150 до 200 см;
        • оббивка. Натуральна шкіра, штучна шкіра або величезний вибір тканин різної міцності, зносостійкості та відтінків. Оббивка вибирається виходячи з поставлених цілей та завдань;
          • механізм трансформації. Єврокнижка, дельфін, викочування або седафлекс. При розкладанні створюється ідеально рівне спальне місце.

            Великий модельний ряд диванів дозволить знайти гідне рішення з урахуванням своїх потреб та завдань.

            Комплектації кутових диванів

            Наявність додаткових функціональних можливостей чи деталей дозволить розширити можливості дивану. Такі м'які меблі можуть доповнюватися подушками, міні-баром, підлокітниками різної модифікації, включаючи дерев'яні, металеві або знімні варіанти.

            У центральній або бічній частині можуть бути полиці, пуф може стати доповненням центральної або бічної частини, а столик може використовуватись як підлокітник. Деякі елементи можуть бути не затребуваними, особливого впливу на вартість дивана не буде.

            Лілія Подоляк

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