Ударом Himars в Херсонской области уничтожен эшелон с живой силой врага

Цитата

"В ночь с пятницы на субботу высокоточным ударом "Himars" был уничтожен железнодорожный эшелон из более 40 вагонов, прибывший из Крыма с живой силой, техникой и боеприпасами на железнодорожную станцию Бриловка Херсонской области. Потери живой силы составили около 80 200-х и 200 300-х", - написал Братчук в Телеграмме сегодня, 31 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты пытаются восстановить Антоновский мост



