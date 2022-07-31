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14 марта, 12:17 • 92807 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ударом Himars в Херсонской области уничтожен эшелон с живой силой врага

Ударом Himars в Херсонской области уничтожен эшелон с живой силой врага

Киев • УНН

 • 227948 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Железнодорожный эшелон из Крыма с живой силой, техникой и боеприпасами врага был уничтожен на оккупированной территории Херсонской области. Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает УНН.

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"В ночь с пятницы на субботу высокоточным ударом "Himars" был уничтожен железнодорожный эшелон из более 40 вагонов, прибывший из Крыма с живой силой, техникой и боеприпасами на железнодорожную станцию Бриловка Херсонской области. Потери живой силы составили около 80 200-х и 200 300-х", - написал Братчук в Телеграмме сегодня, 31 июля.

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