Ударом Himars на Херсонщині знищено ешелон з живою силою ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Залізничний ешелон з Криму із живою силою, технікою та боєприпасами ворога було знищено на окупованій території Херсонської області. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає УНН.
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"У ніч із п'ятниці на суботу високоточним ударом "Himars" було знищено залізничний ешелон із понад 40 вагонів, який прибув із Криму з живою силою, технікою та боєприпасами на залізничну станцію Брилівка Херсонської області. Втрати живої сили склали близько 80 200-х і 200 300-х", - написав Братчук у Телеграмі сьогодні, 31 липня.
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