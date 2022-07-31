Ударом Himars на Херсонщині знищено ешелон з живою силою ворога

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"У ніч із п'ятниці на суботу високоточним ударом "Himars" було знищено залізничний ешелон із понад 40 вагонів, який прибув із Криму з живою силою, технікою та боєприпасами на залізничну станцію Брилівка Херсонської області. Втрати живої сили склали близько 80 200-х і 200 300-х", - написав Братчук у Телеграмі сьогодні, 31 липня.

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