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Ударил женщину и размахивал пистолетом: в киевском метро хулиганил иностранец

Ударил женщину и размахивал пистолетом: в киевском метро хулиганил иностранец

Киев  •  УНН

 • 11604 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. На станции метро "Кловская" иностранец нецензурно выражался, ударил в лицо женщину и размахивал перед другими пассажирами пневматическим пистолетом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Киева.

Детали

К дежурному полицейскому на станции метро "Кловская" обратилась женщина, которая сообщила, что неизвестный нарушал общественный порядок в вагоне метро. Пассажир нецензурно выражался, ударил заявительницу в лицо и размахивал пистолетом.

Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленные в рамках программы "Безопасный город", и  установили маршрут движения вероятного подозреваемого и его личность. Им оказался гражданин другого государства 1989 года рождения. В течение суток выяснили его местонахождение и задержали в одном из торгово-развлекательных центров по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В квартире иностранца на улице Ревуцкого полицейские обнаружили и изъяли пневматический пистолет, который доставили на экспертное исследование.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Следователи готовят задержанному сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до семи лет тюремного заключения.

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