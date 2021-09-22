Ударив жінку та розмахував пістолетом: у київському метро хуліганив іноземець
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. На станції метро "Кловська" іноземець нецензурно висловлювався, вдарив в обличчя жінку та розмахував перед іншими пасажирами пневматичним пістолетом. Про це повідомляє УНН із посиланням на поліцію Києва.
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До чергового поліцейського на станції метро "Кловська" звернулася жінка, яка повідомила, що невідомий порушував публічний порядок у вагоні метро. Пасажир нецензурно висловлювався, вдарив заявницю в обличчя та розмахував пістолетом.
Правоохоронці переглянули записи з камер відеоспостереження, встановлені в межах програми "Безпечне місто", і встановили маршрут руху ймовірного підозрюваного та його особу. Ним виявився громадянин іншої держави 1989 року народження. Протягом доби з’ясували його місце знаходження та затримали в одному з торговельно-розважальних центрів за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
У помешканні іноземця на вулиці Ревуцького поліцейські виявили та вилучили пневматичний пістолет, який доправили на експертне дослідження.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Слідчі готують затриманому повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до семи років тюремного ув’язнення.
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