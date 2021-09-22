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Ударив жінку та розмахував пістолетом: у київському метро хуліганив іноземець

Ударив жінку та розмахував пістолетом: у київському метро хуліганив іноземець

Київ • УНН

 • 11610 перегляди

КИЇВ. 22 вересня. УНН. На станції метро "Кловська" іноземець нецензурно висловлювався, вдарив в обличчя жінку та розмахував перед іншими пасажирами пневматичним пістолетом. Про це повідомляє УНН із посиланням на поліцію Києва.

Деталі

До чергового поліцейського на станції метро "Кловська" звернулася жінка, яка повідомила, що невідомий порушував публічний порядок у вагоні метро. Пасажир нецензурно висловлювався, вдарив заявницю в обличчя та розмахував пістолетом.

Правоохоронці переглянули записи з камер відеоспостереження, встановлені в межах програми "Безпечне місто", і встановили маршрут руху ймовірного підозрюваного та його особу. Ним виявився громадянин іншої держави 1989 року народження. Протягом доби з’ясували його місце знаходження та затримали в одному з торговельно-розважальних центрів за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 

У помешканні іноземця на вулиці Ревуцького поліцейські виявили та вилучили пневматичний пістолет, який доправили на експертне дослідження.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Слідчі готують затриманому повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до семи років тюремного ув’язнення.

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