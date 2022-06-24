Удары врага под Запорожьем: из мэрии сообщают о раненом
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Российские оккупанты накануне совершили артиллерийские обстрелы по Гуляйполю и Новояковловке, ночью - по Балабине Запорожского района. Несколько домов претерпели разрушений, один человек пострадал. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, передает УНН.
Цитата
«Вчера оккупанты, применяя системы залпового огня и ствольную артиллерию, обстреляли гражданскую инфраструктуру некоторых населенных пунктов Запорожской области. В частности, под огонь противника попали Гуляйполе, а также поселок Балабино и село Новояковловка Запорожского района. Именно обстрелы Балабина из враждебных реактивных систем залпового огня – это были те громкие звуки, которые вы слышали этой ночью. В настоящее время известно, что в поселке несколько домов подверглись разрушениям. Также пострадал один человек, которому уже оказана медицинская помощь. Угрозы его жизни сейчас нет», – сообщил Куртев в Telegram.
Детали
Он добавил, что огневое поражение населенных пунктов Запорожской области было остановлено украинскими защитниками.
Дополнение
В результате ночных вражеских ударов в поселке Балабино на Запорожье были повреждены газопроводы.