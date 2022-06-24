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На Запорізькому напрямку знищили "Ураган" та живу силу ворога

На Запорізькому напрямку знищили "Ураган" та живу силу ворога

Київ • УНН

 • 145665 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. На Запорізькому напрямку українські артилеристи знищили ворожі РСЗВ "Ураган", 152-мм гаубицю та живу силу противника, повідомляє УНН з посиланням на зведення Запорізької ОВА.

Цитата

"Противник здійснював обстріли цивільної інфраструктури населених пунктів Запорізької області з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії. Проте наші артилеристи за рахунок вміло проведеної контрбатарейної боротьби припинили ці обстріли та знищили реактивну установку залпового вогню 9П140 "Ураган", 152 мм гаубицю 2А65 "МСТА-Б" та живу силу противника", - йдеться у зведенні ОВА.

Деталі

Загалом, як вказано, на Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на покращенні тактичного положення та виявленні слабких місць в обороні наших військ. Протягом минулої доби ворог здійснив 20 обстрілів позицій українських захисників, застосовуючи при цьому реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Балабине, Новояківлівка, Гуляйполе. Населений пункт Балабине окупант обстріляв з реактивних систем залпового вогню. Жертв серед населення немає.

Доповнення

У Запорізькій області вночі повідомляли про звуки вибухів.

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