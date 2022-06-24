На Запорожском направлении уничтожили "Ураган" и живую силу врага
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. На Запорожском направлении украинские артиллеристы уничтожили вражеские РСЗО "Ураган", 152-мм гаубицу и живую силу противника, сообщает УНН со ссылкой на сводку Запорожской ОВА.
Цитата
"Противник осуществлял обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов Запорожской области из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии. Однако наши артиллеристы за счет умело проведенной контрбатарейной борьбы прекратили эти обстрелы и уничтожили реактивную установку залпового огня 9П140 "Ураган", 152 мм гаубицу 2А65 "МСТА-Б" и живую силу противника", - говорится в сводке ОВА.
Детали
В целом, как указано, на Запорожском направлении ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений. Противник основные усилия сосредотачивает на улучшении тактического положения и выявлении слабых мест в обороне наших войск. За прошедшие сутки враг совершил 20 обстрелов позиций украинских защитников, применяя при этом реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.
По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Балабино, Новояковловка, Гуляйполе. Населенный пункт Балабино оккупант обстрелял из реактивных систем залпового огня. Жертв среди населения нет.
Дополнение
В Запорожской области ночью сообщали о звуках взрывов.