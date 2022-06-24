В Запорізькій області повідомляють про звуки вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. В Запорізькій області повідомляють про звуки вибухів. Інформацію підтвердили у обласній військовій адміністрації, передає УНН.
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“Ворог підступно вночі здійснив обстріл території Запорізької області з реактивних систем залпового вогню. Попередньо вражено об’єкти інфраструктури в районі одного з населених пунктів біля обласного центру”, — йдеться у повідомленні ОВА.
Деталі
Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. На місці працюють представники ДСНС.
В обласному центрі “прильотів” наразі не зафіксовано.
Нагадаємо
У Харківські області за добу окупанти розстріляли 2 мирних, ще 10 — поранені.