В Запорізькій області повідомляють про звуки вибухів

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“Ворог підступно вночі здійснив обстріл території Запорізької області з реактивних систем залпового вогню. Попередньо вражено об’єкти інфраструктури в районі одного з населених пунктів біля обласного центру”, — йдеться у повідомленні ОВА.

Деталі

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. На місці працюють представники ДСНС.

В обласному центрі “прильотів” наразі не зафіксовано.

Нагадаємо

У Харківські області за добу окупанти розстріляли 2 мирних, ще 10 — поранені.