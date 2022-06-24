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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 36253 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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В Запорізькій області повідомляють про звуки вибухів

В Запорізькій області повідомляють про звуки вибухів

Київ • УНН

 • 192101 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. В Запорізькій області повідомляють про звуки вибухів. Інформацію підтвердили у обласній військовій адміністрації, передає УНН.

Цитата

“Ворог підступно вночі здійснив обстріл території Запорізької області з реактивних систем залпового вогню. Попередньо вражено об’єкти інфраструктури в районі одного з населених пунктів біля обласного центру”, — йдеться у повідомленні ОВА.

Деталі

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. На місці працюють представники ДСНС.

В обласному центрі “прильотів” наразі не зафіксовано.

Нагадаємо

У Харківські області за добу окупанти розстріляли 2 мирних, ще 10 — поранені.

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