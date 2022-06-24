В Запорожской области сообщают о звуках взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В Запорожской области сообщают о звуках взрывов. Информацию подтвердили в областной военной администрации, передает УНН.
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“Враг коварно ночью произвел обстрел территории Запорожской области из реактивных систем залпового огня. Предварительно поражены объекты инфраструктуры в районе одного из населенных пунктов возле областного центра”, — говорится в сообщении ОВА.
Подробности
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. На месте работают представители ГСЧС.
В областном центре “прилетов” пока не зафиксировано.
Напомним
В Харьковские области за сутки оккупанты расстреляли 2 мирных, еще 10 — ранены.