Удари ворога під Запоріжжям: з мерії повідомляють про пораненого
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Російські окупанти напередодні здійснили артилерійські обстріли по Гуляйполю та Новояковлівці, уночі - по Балабиному Запорізького району. Кілька будинків зазнали руйнувань, одна людина постраждала. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, передає УНН.
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«Учора окупанти, застосовуючи системи залпового вогню та ствольну артилерію, обстріляли цивільну інфраструктуру деяких населених пунктів Запорізької області. Зокрема під вогонь противника потрапили Гуляйполе, а також селище Балабине та село Новояківлівка Запорізького району. Саме обстріли Балабиного із ворожих реактивних систем залпового вогню – це й були ті гучні звуки, які ви чули цієї ночі. На цей час відомо, що в селищі кілька будинків зазнали руйнувань. Також постраждала одна людина, якій вже надано медичну допомогу. Загрози її життю зараз немає», – повідомив Куртєв у Telegram.
Деталі
Він додав, що вогневе ураження населених пунктів Запорізької області було зупинене українськими захисниками.
Доповненняя
Внаслідок нічних ворожих ударів у селищі Балабине на Запоріжжі було пошкоджено газопроводи.